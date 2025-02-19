Майбутнє не з Путіним. Зеленський заявив, що розраховує на прагматизм Америки

Майбутнє України залежить від єдності та підтримки партнерів. Київ розраховує на згуртованість Європи та прагматизм Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Майбутнє не з (російським диктатором Володимиром, - ред.) Путіним, а з миром. І це для всіх у світі вибір - і для найсильніших - бути з Путіним чи з миром", - підсумував глава України.

Він підкреслив, що єдність - це те, що найкраще захищає майбутнє.

"Я розраховую на українську єдність, на нашу українську хоробрість, на наші відносини з партнерами, і на нашу єдність Європи, і на прагматизм Америки - Америки, якій потрібен успіх так само, як і всім нам. Успіх об’єднує", - наголосив президент.

Заяви Трампа та Зеленського

Зауважимо, що вчора, 18 лютого, в Саудівській Аравії відбулася зустріч між американськими та російськими чиновниками.

Представниця Держдепу США Теммі Брюс повідомила, що сторони домовилися створити команди для роботи над припиненням війни в Україні у форматі, прийнятному для всіх.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає жодних рішень, ухвалених на цій зустрічі, оскільки її позицію не враховували. Він також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Київ не погоджувався на ультиматуми Росії й не змінить цієї позиції зараз.

Після переговорів у Саудівській Аравії Дональд Трамп заявив, що рейтинг довіри до Зеленського нібито становить лише 4%. У відповідь український президент зазначив, що такі цифри поширює Росія, і їх обговорюють між США та РФ.

Крім того, сьогодні Трамп висловив невдоволення тим, що в Україні не проводять вибори під час війни. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Водночас варто зауважити, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заяви Трампа щодо Зеленського та назвав їх неправильними та небезпечними. На цю заяву Трампа відреагував і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який заявив, що подібне "глибоко необґрунтовано".

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