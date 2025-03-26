Майбутнє портів України: експерт назвав ключові реформи

Портова інфраструктура, яка на сьогодні забезпечує левову частку експорту товарів з України, потребує подальшого реформування. В галузі має пройти прозора приватизація, бути впорядковані питання землевідведення та залучені приватні інвестиції у днопоглиблювальні роботи.

Під час конференції "Логістика як драйвер економічного зростання", яку 25 березня провів незалежний аналітичний центр We Build Ukraine, співзасновник та голова правління центру, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (2021-2024) Юрій Васьков зазначив, що по-перше необхідно продовжувати фінансово підтримувати порти, які ситуативно втратили обсяги вантажообігу.

"Перше, що треба зробити, – це зберегти збалансовану працюючу модель портів в різних регіонах. Портам, які відіграли ключову роль в перші роки вторгнення і попит на які зараз знизився, (треба допомогти - ред.). Держава не має допустити їх збитковості та кризи в цій інфраструктурі", - сказав експерт в коментарі РБК-Україна.

Друге питання, яке за словами Юрія Васькова потребує вирішення, - це впровадження коректної моделі фінансового адміністрування портових зборів.

"Портові збори – це не податки, це цільовий інструмент підтримання і розвитку портової інфраструктури", - пояснив голова центру We Build Ukraine.

Приватизація портових активів

Юрій Васьков підкреслив, що на сьогодні необхідні реально і швидко працюючі механізми державно-приватного партнерства. "Законодавство про приватизацію, концесію та оренду портів має бути дуже просте та швидко і прозоро працююче", - прокоментував він для РБК-Україна.

Експерт додав, що досі зберігається велика частка держави у портовій інфраструктурі.

"У нас досі велика участь держави і державних активів у господарській діяльності. Держава, якби вона не намагалася, не буде давати ту ефективність в господарській, комерційній діяльності, як це дає дуже розвинений приватний сектор.

Приватизація стивідорних активів (потужності, які здійснюють завантаження та розвантаженням суден в порту – ред.), на мій погляд, – це найкраща форма", - сказав Юрій Васьков.

Він додав, що приватний ринок вже придбав території вздовж річок, лиманів та побудував необхідну йому інфраструктуру. "А ми все ще дискутуємо треба чи ні (віддавати порти на приватизацію - ред.). Сьогоднішнє законодавство не дає можливості робити все це швидко та ефективно", - підкреслив голова аналітичного центру We Build Ukraine.

Доступ до земель водного фонду

Наступна важлива проблема – це доступ інвестора до земель водного фонду, які розташовані на території портів, та ведення будівництва на цих землях.

"На сьогодні на землях водного фонду не можу побудувати об’єкт ні держава, ні приватний інвестор, навіть коли він готовий це робити", - заявив Юрій Васьков.

Для вирішення цієї проблеми, за його словами, необхідно регламентувати всі процедури відведення земель водного фонду. Вже зроблений крок для вирішення питання – півроку назад було прийняте рішення, що відведення землі водного фонду буде робити держава, а не місцеві органи влади. Для подальшого вирішення цього питання, необхідно визначити, який саме орган це буде робити.

Днопоглиблення біля нових терміналів

Для збільшення вантажопотоку у нових терміналах та прийому суден з більшим дедвейтом, необхідно провести днопоглиблювальні роботи. Звісно, держава не має на це коштів, тож цю роботу має виконати приватний інвестор.

"Для того, щоб держава цього не робила треба прийняти "Порядок компенсації приватних інвестицій в об’єкти стратегічної інфраструктури". Цей документ був розроблений і зараз очікується його прийняття.

Цей крок дасть можливість державі, по суті, отримувати безвідсотковий кредит від зацікавленого інвестора, який буде робити днопоглиблення за свій рахунок, а далі – компенсувати собі ці витрати за рахунок суден, які будуть користуватися цим терміналом", - пояснив в коментарі РБК-Україна Юрій Васьков.