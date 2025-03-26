Будущее портов Украины: эксперт назвал ключевые реформы

Портовая инфраструктура, которая сегодня обеспечивает львиную долю экспорта товаров из Украины, требует дальнейшего реформирования. В отрасли должна пройти прозрачная приватизация, быть упорядочены вопросы землеотвода и привлечены частные инвестиции в дноуглубительные работы.

Во время конференции "Логистика как драйвер экономического роста", которую 25 марта провел независимый аналитический центр We Build Ukraine, соучредитель и председатель правления центра, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры (2021-2024) Юрий Васьков отметил, что во-первых необходимо продолжать финансово поддерживать порты, которые ситуативно потеряли объемы грузооборота.

"Первое, что надо сделать, - это сохранить сбалансированную работающую модель портов в разных регионах. Портам, которые сыграли ключевую роль в первые годы вторжения и спрос на которые сейчас снизился, (надо помочь - ред.). Государство не должно допустить их убыточности и кризиса в этой инфраструктуре", - сказал эксперт в комментарии РБК-Украина.

Второй вопрос, который по словам Юрия Васькова требует решения, - это внедрение корректной модели финансового администрирования портовых сборов.

"Портовые сборы - это не налоги, это целевой инструмент поддержания и развития портовой инфраструктуры", - пояснил глава центра We Build Ukraine.

Приватизация портовых активов

Юрий Васьков подчеркнул, что на сегодня необходимы реально и быстро работающие механизмы государственно-частного партнерства. "Законодательство о приватизации, концессии и аренде портов должно быть очень простое и быстро и прозрачно работающее", - прокомментировал он для РБК-Украина.

Эксперт добавил, что до сих пор сохраняется большая доля государства в портовой инфраструктуре.

"У нас до сих пор большое участие государства и государственных активов в хозяйственной деятельности. Государство, как бы оно ни старалось, не будет давать ту эффективность в хозяйственной, коммерческой деятельности, как это дает очень развитый частный сектор.

Приватизация стивидорных активов (мощности, которые осуществляют загрузку и разгрузку судов в порту - ред.), на мой взгляд, - это лучшая форма", - сказал Юрий Васьков.

Он добавил, что частный рынок уже приобрел территории вдоль рек, лиманов и построил необходимую ему инфраструктуру. "А мы все еще дискутируем надо или нет (отдавать порты на приватизацию - ред.). Сегодняшнее законодательство не дает возможности делать все это быстро и эффективно", - подчеркнул глава аналитического центра We Build Ukraine.

Доступ к землям водного фонда

Следующая важная проблема - это доступ инвестора к землям водного фонда, которые расположены на территории портов, и ведение строительства на этих землях.

"На сегодня на землях водного фонда не могу построить объект ни государство, ни частный инвестор, даже когда он готов это делать", - заявил Юрий Васьков.

Для решения этой проблемы, по его словам, необходимо регламентировать все процедуры отвода земель водного фонда. Уже сделан шаг для решения вопроса - полгода назад было принято решение, что отвод земли водного фонда будет делать государство, а не местные органы власти. Для дальнейшего решения этого вопроса, необходимо определить, какой именно орган это будет делать.

Дноуглубление возле новых терминалов

Для увеличения грузопотока в новых терминалах и приема судов с большим дедвейтом, необходимо провести дноуглубительные работы. Конечно, государство не имеет на это средств, поэтому эту работу должен выполнить частный инвестор.

"Для того, чтобы государство этого не делало надо принять "Порядок компенсации частных инвестиций в объекты стратегической инфраструктуры". Этот документ был разработан и сейчас ожидается его принятие.

Этот шаг даст возможность государству, по сути, получать беспроцентный кредит от заинтересованного инвестора, который будет делать дноуглубление за свой счет, а дальше - компенсировать себе эти расходы за счет судов, которые будут пользоваться этим терминалом", - пояснил в комментарии РБК-Украина Юрий Васьков.