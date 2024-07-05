Скільки українців планують майбутнє дітей у Німеччині та Нідерландах: дослідження

Де українські біженці бачать майбутнє своїх дітей

Німеччина надала тимчасовий захист понад 1,2 млн втікачів від війни в Україні, Нідерланди – понад 118 тис. людей.

Експерти міграційної платформи EWL спільно з Центом Східноєвропейських студій Варшавського університету провели опитування серед українських громадян у Німеччині та Нідерландах – як біженців, так і трудових мігрантів.

З'ясувалося, що більше половини українських громадян у Німеччині (57%) бачать майбутнє своїх дітей у цій країні, тоді як 39% – в Україні. У Нідерландах ситуація протилежна – більше половини (60%) бачать майбутнє своїх дітей в Україні та лише 29% – у поточній країні проживання.

Половина опитаних українців у Німеччині (51%) та Нідерландах (50%) повідомили, що приїхали з дітьми до 18 років. В обох країнах з однією дитиною перебувають третина респондентів (33%). Середній вік наймолодшої дитини в Німеччині – 8 років, у Нідерландах – 9 років.

Інфографіка: У якій країні українці бачать майбунє своїх дітей (надана РБК-Україна)

Де навчаються діти українців у Німеччині та Нідерландах

Більше половини опитаних українських родин у Німеччині та Нідерландах розповіли, що їхні діти навчаються у двох системах освіти – українській та місцевій. У Німеччині майже чверть (24%) українських сімей покладаються виключно на німецьку систему, тоді як у Нідерландах ця кількість становить 30%.

Не охоплені жодною системою освіти діти 9% респондентів у Німеччині та 6% респондентів – у Нідерландах.

Дві третини (66%) українців у Німеччині позитивно оцінюють доступність догляду за дітьми, що дозволяє батькам працювати або продовжувати навчання. У Нідерландах таку відповідь дали 86% опитаних.

Фото: Навчання українських дітей у Німеччині (gettyimages.com)

Як українці інтегрувалися у Німеччині та Нідерландах

У Німеччині вже знайшли роботу або проходять підготовчі курси для працевлаштування 67% громадян України, свідчать дані EWL. Водночас за офіційною німецькою статистикою, минулого року рівень зайнятості серед українських біженців складав близько 20%. У Нідерландах 61% громадян України декларують, що мають роботу.

У середньому в Німеччині українці заробляють 1334 євро на місяць ("чистими"), у Нідерландах середня зарплата українців становить 1104 євро на місяць.

40% респондентів у Німеччині повідомили, що їхні родичі не планують до них переїжджати. Ствердно відповіли лише 27% опитаних. У Нідерландах 62% українців відповіли, що їхні родичі до них не переїдуть. Про готовність родичів переїхати до цієї країни розповіли 26% респондентів.