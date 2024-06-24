Зарплати до 3000 євро: що треба знати українцям про пошук роботи в Німеччині

У Німеччині офіційно зареєстровано 1,17 млн українських біженців, станом на весну 2024 року. З них - 529 201 особа працездатного віку, втім лише чверть мають роботу.

РБК-Україна розпитало експерта з працевлаштування у Європі з компанії Europe Service Андрія Котова про те, що треба знати українцям про пошуки роботи в Німеччині.

Яка зараз ситуація із працевлаштуванням українських біженців

Торік восени у Німеччині запустили програму Jobturbo. Вона покликана швидше інтегрувати на ринку праці у ФРН мігрантів, у тому числі біженців з України. Уряд очікував, що завдяки цій програмі, зможуть працевлаштувати близько 400 тисяч осіб, зокрема 200 тисяч українців. Втім, за цей час тільки 33 000 змогли знайти роботу за цією програмою.

"Ситуація з працевлаштуванням українських громадян в Німеччині виглядає досить погано. Німецьке законодавство, в силу своїх бюрократичних процедур, ускладнює швидке оформлення документів для кандидатів, які планують працювати. На відміну від Польщі, в якій можна розпочати працювати за 1-2 дні, в Німеччині цей процес займає набагато більше часу, якщо йдеться про легальне працевлаштування", - пояснює Котов.

Зазначимо також, що депутати від правлячої коаліції християнських демократів вважають, що біженці не працевлаштовуються, оскільки їм вигідно отримувати допомогу по безробіттю від держави. Тому чиновники періодично закликають уряд зменшити чи взагалі скасувати ці виплати.

Яку зарплату пропонують українцям

На сайтах із працевлаштування багато пропозицій, які не вимагають високої кваліфікації чи вільного володіння мовою. Українців шукають на роботу на складах, заводах чи у сільськогосподарській сфері. У вакансіях вказують зарплату у розмірі 2000-3000 тис. євро.

"Така заробітна плата дійсно є, але в 90% оголошень, зарплата вказана брутто, без вирахування податків. Відповідно середня зарплата на складах одягу, сортуванні продукції тощо, буде в розрізі 1200-1500 євро нетто", - каже експерт.

Він наголошує, що влаштуватись на таку роботу важко, бо вимагають знання мови на рівні В1-В2, і всі наявні документи для працевлаштування, які самостійно біженцю зробити досить важко і довго.

"Тому в Німеччині на більшості вакансій люди працюють по відрядженню (зі знанням мови на рівні А1) від польських компаній, оскільки це спрощує процедуру оформлення і зменшує терміни очікування до виходу на роботу", - зазначає Котов.

Що потрібно враховувати українцям при працевлаштуванні в Німеччині

"Слід вибирати тільки ліцензовані агентства, які можуть допомогти легально працевлаштуватись в Німеччині і не бути обманутим. Не варто "вестись" на високі зарплати від 3000 євро і вище, за не кваліфіковану роботу", - каже експерт.

За його словами, середня зарплата для таких вакансій, які не вимагають знання мови і спеціальних навичок, таких як (прибирання в готелях, робота на складах, сортування товару) становить 1000-1500 євро нетто.

"Також потрібно враховувати, що з заробітної плати можуть стягувати певні суми за проживання та доїзд до роботи. Пам'ятайте і про те, що в Німеччині проживання вдвічі дорожче, ніж у Польщі. Ризики залишитись без зарплати можуть бути, тільки при не легальному працевлаштуванні через сумнівні агентства", - говорить Котов.