RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько украинцев планируют будущее детей в Германии и Нидерландах: исследование

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в большинстве своем интегрировались за границей, но часть не видят будущего своих детей в странах убежища. Многие дети продолжают обучение в двух системах образования – украинской и местной.

Какие планы украинских беженцев в Германии и Нидерландах, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на исследование миграционной платформы EWL.

Где украинские беженцы видят будущее своих детей

Германия предоставила временную защиту более 1,2 млн бежавших от войны в Украине, Нидерланды – более 118 тыс. человек.

Эксперты миграционной платформы EWL совместно с Центом Восточно-Европейских студий Варшавского университета провели опрос среди украинских граждан в Германии и Нидерландах – как беженцев, так и трудовых мигрантов.

Выяснилось, что более половины украинских граждан в Германии (57%) видят будущее своих детей в этой стране, в то время как 39% – в Украине. В Нидерландах ситуация обратная – более половины (60%) видят будущее своих детей в Украине и только 29% – в текущей стране проживания.

Половина опрошенных украинцев в Германии (51%) и Нидерландах (50%) сообщили, что приехали с детьми в возрасте до 18 лет. В обеих странах с одним ребенком находятся треть респондентов (33%). Средний возраст младшего ребенка в Германии – 8 лет, в Нидерландах – 9 лет.

Инфографика: В какой стране украинцы видят будущее своих детей (предосталена РБК-Украина)

Где учатся дети украинцев в Германии и Нидерландах

Более половины опрошенных украинских семей в Германии и Нидерландах рассказали, что их дети учатся в двух системах образования – украинской и местной. В Германии почти четверть (24%) украинских семей полагаются исключительно на немецкую систему, в то время как в Нидерландах это количество составляет 30%.

Не охвачены ни одной системой образования дети 9% респондентов в Германии и 6% респондентов – в Нидерландах.

Две трети (66%) украинцев в Германии положительно оценивают доступность ухода за детьми, что позволяет родителям работать или продолжать обучение. В Нидерландах такой ответ дали 86% опрошенных.

Фото: Обучение украинских детей в Германии (gettyimages.com)

Как украинцы интегрировались в Германии и Нидерландах

В Германии уже нашли работу или проходят подготовительные курсы по трудоустройству 67% граждан Украины, свидетельствуют данные EWL. В то же время по официальной немецкой статистике, в прошлом году уровень занятости среди украинских беженцев составлял около 20%. В Нидерландах 61% граждан Украины декларируют, что работают.

В среднем в Германии украинцы зарабатывают 1334 евро в месяц (чистыми), в Нидерландах средняя зарплата украинцев составляет 1104 евро в месяц.

40% респондентов в Германии сообщили, что их родственники не планируют к ним переезжать. Утвердительно ответили только 27% опрошенных. В Нидерландах 62% украинцев ответили, что родственники их к ним не переедут. О готовности родственников переехать в эту страну рассказали 26% респондентов.

Напомним, мы писали, сколько зарабатывают украинцы в Германии и в Нидерландах. Более 40% наших граждан в обеих странах решили трудоустраиваться, хотя раньше них не было опыта работы за рубежом.

Также мы рассказывали, что нужно знать украинцам о поиске работы в Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети