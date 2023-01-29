Мав залагодити безлад і повернутися до "гіпернаступу". NYT про те, як Герасимов замінив Суровікіна

Зазначається, що до проблем Росії у війні проти України призвела, зокрема, посилена стратегія Герасимова. Через неї РФ все ще не має військ, боєприпасів чи обладнання, які, за словами військових, потрібні їй для масового наступу.

Відтоді, як генерал Герасимов змінив Сергія Суровікіна, який перебував на посаді командувача окупаційних військ в Україні лише три місяці, російське військове керівництво зосередилося на тактичних питаннях, наприклад, чи повинні війська пересуватися на цивільних транспортних засобах і небезпеці використання ними мобільних телефонів. При цьому немає жодних доказів того, що російська армія почала вирішувати свої фундаментальні проблеми, як-от нестача боєприпасів і добре навчених військ.

У Вашингтоні зазначають, що кількість російських генералів, яких звільнили або понизили протягом 11 місяців війни постійно збільшується. Наразі їх дев’ять.

Тим часом Росії не вдалося досягти поставлених цілей у війні, як захопити Київ; скинути президента Володимира Зеленського; погіршити стосунки України із Заходом та всередині НАТО. Навіть більш обмежена мета Росії захоплення всього східного регіону Донбасу залишається недосяжною.

Чому Путін призначив Герасимова командувачем окупаційних військ

Путін звернувся до Герасимова, щоб залагодити безлад. Вважалося, що протягом 10 років Герасимов працював над модернізацією російських збройних сил як начальник генерального штабу збройних сил. Зокрема, він вивчав досвід американців в Афганістані, Іраку, Сирії, колишній Югославії та Лівії.

Генерал Герасимов має протиріччя, характерні для високопоставлених російських лідерів. Так, він просуває брехню свого уряду. На початку минулого року він сказав західним чиновникам, що Росія не має наміру вторгатися в Україну, але через кілька тижнів російські війська перетнули кордон. Він також залишався близьким до Путіна, який призначив його головою своєї армії більше десяти років тому.

Джерела NYT зазначили, що Герасимов та міністр оборони Сергій Шойгу висловлювали невдоволення позицією Суровікіна, який досяг успіху в обороні, і запропонували повернутися до "гіпернаступу" з потенційною початковою метою взяти Краматорськ. Ця пропозиція збіглася з позицією Путіна, який все ще наполягає на тому, що Росія захопить Донбас і навіть Київ. Тому військові чиновники та аналітики очікують, що Герасимов буде під величезним тиском, щоб провести успішний наступ цієї весни.