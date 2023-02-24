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Тероризував все місто. СБУ затримала "смотрящого" за Кривим Рогом

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 15:36
Тероризував все місто. СБУ затримала "смотрящого" за Кривим Рогом Фото: СБУ затримала "смотрящого" за Кривим Рогом (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала "смотрящого" за Кривим Рогом, який майже 10 років тероризував мешканців міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, у Дніпропетровській області затримали одного з лідерів кримінального кола регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів. Зловмисником є неодноразово засуджений кримінальний авторитет - так званий "смотрящий" за Кривим Рогом.

"Саме він причетний до численних фактів обкладання "даниною" представників малого і середнього бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Для цього, як розповіли в СБУ, брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні йому злочинні угрупування.

"За вирішення "спору" кримінальник отримував свій "відсоток" від загальної суми "вибитих" грошей.

"У разі відмови сплачувати "борги" учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна", - додають у спецслужбі.

Крім того, зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища РФ, у тому числі з російськими "злодіями в законі".

З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого "общака". Співробітники СБУ поетапно задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його на спробах чергового отримання грошей за вирішення "спірних питань" з бізнесом.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу).

Планується обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

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Служба безпеки України
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