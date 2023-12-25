Мав бути сьогодні. В Раді чекають від Кабміну законопроект про мобілізацію, відсутність породжує фейки

"Сьогодні уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і т.д", - написав Арахамія.

За його словами, алгоритм роботи не змінився: військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових, а уряд розробляє правила.

"Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання", - додав Арахамія.

Що відомо про можливі зміни в мобілізації

Нагадаємо, що наразі українська влада працює над змінами щодо правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Президент вже наголосив, що ці зміни потрібні, а від чиновників дедалі частіше лунають заяви про те, що нові ініціативи будуть відомі вже незабаром. Як нещодавно оцінив міністр оборони Рустем Умєров, законопроєкт зареєструють в Раді вже найближчими днями.

Зауважмо, що поки фінальної версії нового законопроєкту щодо військової служби та мобілізації в Україні наразі немає й він на стадії розробки.

Втім, нещодавно стало відомо, що Міноборони розглядає можливість розсилати військовозобов'язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати.

Крім того, президент Володимир Зеленський під час своєї нещодавньої прес-конференції поділився, що Генштаб звернувся з запитом щодо мобілізації додаткових 450-500 тисяч українців.

Більш детально про те, що відомо про можливі зміни в мобілізації - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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