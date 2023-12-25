Должен был быть сегодня. В Раде ждут от Кабмина законопроект о мобилизации, отсутствие порождает фейки

"Сегодня правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из Кабинета министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Ибо отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дії" и т.д.", - написал Арахамия.

По его словам, алгоритм работы не изменился: военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных, а правительство разрабатывает правила.

"Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, - не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы", - добавил Арахамия.

Что известно о возможных изменениях в мобилизации

Напомним, что сейчас украинские власти работают над изменениями касательно правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Президент уже подчеркнул, что эти изменения нужны, а от чиновников все чаще раздаются заявления о том, что новые инициативы будут известны уже в скором времени. Как недавно оценил министр обороны Рустем Умеров, законопроект зарегистрируют в Раде уже в ближайшие дни.

Заметим, что пока финальной версии нового законопроекта о военной службе и мобилизации в Украине пока нет и он на стадии разработки.

Впрочем, недавно стало известно, что Минобороны рассматривает возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы.

Кроме того, президент Владимир Зеленский во время своей недавней пресс-конференции поделился, что Генштаб обратился с запросом о мобилизации дополнительных 450-500 тысяч украинцев.

Более подробно о том, что известно о возможных изменениях в мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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