Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації

Фінальної версії нового законопроекту щодо військової служби та мобілізації в Україні наразі немає, він на стадії розробки.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, Генеральний штаб надав свої пропозиції до напрацювань майбутнього законопроекту щодо військової служби та мобілізації. Також готує свої пропозиції Міністерство оборони.

"Усе це може або увійти, або не увійти в цей документ. Зараз сам проект закону на стадії розробки. Коли він буде готовий і зареєстрований - насправді ніхто достеменно не знає - чи буде це ще в цьому році, чи вже наступного", - розповів Костенко.

Він зазначив, що зараз у текст майбутнього проекту постійно вносяться якісь зміни, тому фінальної версії немає.

"Ба більше, до нього все одно надійде чимало правок від народних депутатів уже після реєстрації. Тому зараз над ним варто добре без поспіху попрацювати. Якщо робоча група поспішить і не вивірить всі норми - це може у майбутньому бути проблемний законопроект", - додав секретар парламентського комітету.

Зміни в законопроекті щодо мобілізації В Україні працюють над змінами щодо правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Президент Володимир Зеленський вже наголосив, що ці зміни потрібні, а від чиновників дедалі частіше лунають заяви про те, що нові ініціативи будуть відомі вже незабаром.