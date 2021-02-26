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МАУ запускает новый рейс из Киева в Турцию: названа дата

Автор: РБК-Украина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает авиарейс из Киева в турецкий город Невшехир. Первый полет запланирован на 25 марта.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиарейсы будут осуществляться два раза в неделю.

"С 25 марта по 16 мая каждый четверг и воскресенье путешествуйте на рейсах МАУ в город Невшехир. Именно в Невшехире находится ближайший к Каппадокии аэропорт. Забронировать перелет возможно только в обе стороны маршрута", - говорится в сообщении.

Цена билета стартует от 3075 гривен.

Напомним, компания SkyUp Airlines анонсировала запуск авиарейсов из Киева на Мальту. Первый рейс запланирован на 29 мая.

Также 29 марта SkyUp запускает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Кроме того, компания анонсировала авиарейсы из Киева и Львова в Италию. Рейсы запланированы на конец мая.

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Новости Украины Международные авиалинии УкраиныТурцияавиасообщение
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