МАУ запускає новий рейс з Києва до Туреччини: названа дата

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає авіарейс з Києва в турецьке місто Невшехір. Перший політ запланований на 25 березня.
Авіарейси будуть здійснюватися два рази на тиждень.
"З 25 березня по 16 травня кожен четвер і неділю подорожуйте на рейсах МАУ в місто Невшехір. Саме в Невшехірі знаходиться найближчий до Каппадокії аеропорт. Забронювати переліт можливо тільки в обидві сторони маршруту", - йдеться в повідомленні.
Ціна квитка стартує від 3075 гривень.
Нагадаємо, компанія SkyUp Airlines анонсувала запуск авіарейсів з Києва на Мальту. Перший рейс запланований на 29 травня.
Також 29 березня SkyUp запускає новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.
Крім того, компанія анонсувала авіарейси з Києва та Львова в Італії. Рейси заплановані на кінець травня.