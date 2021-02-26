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МАУ запускає новий рейс з Києва до Туреччини: названа дата

Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає авіарейс з Києва в турецьке місто Невшехір. Перший політ запланований на 25 березня.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Авіарейси будуть здійснюватися два рази на тиждень.

"З 25 березня по 16 травня кожен четвер і неділю подорожуйте на рейсах МАУ в місто Невшехір. Саме в Невшехірі знаходиться найближчий до Каппадокії аеропорт. Забронювати переліт можливо тільки в обидві сторони маршруту", - йдеться в повідомленні.

Ціна квитка стартує від 3075 гривень.

Нагадаємо, компанія SkyUp Airlines анонсувала запуск авіарейсів з Києва на Мальту. Перший рейс запланований на 29 травня.

Також 29 березня SkyUp запускає новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.

Крім того, компанія анонсувала авіарейси з Києва та Львова в Італії. Рейси заплановані на кінець травня.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниТурцияавиасообщение
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