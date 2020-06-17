МАУ закрыла продажу билетов на большинство международных рейсов

Продажа билетов закрыта до 1 августа
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа. Однако в июне компания выполнит несколько отдельных рейсов.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы "предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов".
Кроме того, авиакомпания после открытия международного авиасообщения с Украиной 15 июня 2020 года придерживается политики взвешенного рестарта рейсов.
В июне компания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы. В частности, планирует совершить рейсы по следующим направлениям:
Напомним, Польша ограничила международное авиасообщение, в том числе с Украиной.
Кроме того, лоукостер Wizz Air отменил семь рейсов, включая в Польшу.
Автор: РБК-Украина