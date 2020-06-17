ru
ua

МАУ закрила продаж квитків на більшість міжнародних рейсів

Новини » Суспільство   

Продаж квитків закрита до 1 серпня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня. Однак у червні компанія виконає кілька окремих рейсів.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Наголошується, що таке рішення було прийнято для того, щоб "запобігти невиправдані очікування пасажирів і скасування незавантажених рейсів".

Крім того, авіакомпанія після відкриття міжнародного авіасполучення з Україною 15 червня 2020 року дотримується політики виваженого рестарту рейсів.

У червні компанія продовжить виконувати евакуаційні рейси і окремі рейси з регулярної програми. Зокрема, планує здійснити рейси за наступними напрямками:

  • 18 червня: Лондон (Хітроу) - Київ (евакуаційний);
  • 19 червня: Київ - Херсон, Київ - Одеса;
  • 20 червня: Київ - Бангкок;
  • 21 червня: Бангкок - Київ (евакуаційний), Херсон - Київ, Одеса - Київ, Київ - Стамбул - Київ;
  • 22 червня: Київ - Нью-Йорк - Київ (евакуаційний);
  • 23 червня: Київ - Амстердам - Київ;
  • 24 червня: Київ - Майамі, Київ - Париж;
  • 25 червня: Маямі - Київ (евакуаційний);
  • 26 червня: Київ - Стамбул - Київ, Київ - Афіни - Київ, Київ - Одеса, Київ - Львів, Київ - Херсон;
  • 28 червня: Київ - Стамбул - Київ, Дубай - Київ;
  • 29 червня: Київ - Тель-Авів - Київ, Херсон - Київ, Одеса - Київ, Львів - Київ
  • 30 червня: Київ - Амстердам - Київ

Нагадаємо, Польща обмежила міжнародне авіасполучення, у тому числі з Україною.

Крім того, лоукостер Wizz Air скасував сім рейсів, включаючи Польщу.

Автор: РБК-Україна

► На Донбасі загорівся ліс у сірій зоні, при гасінні знайшли набої та міну ► Рекордний хабар в історії України та скасування рейсів МАУ: новини за вихідні
Читати всі новини