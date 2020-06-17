МАУ закрила продаж квитків на більшість міжнародних рейсів

Продаж квитків закрита до 1 серпня
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня. Однак у червні компанія виконає кілька окремих рейсів.
Про це повідомляє прес-служба МАУ.
Наголошується, що таке рішення було прийнято для того, щоб "запобігти невиправдані очікування пасажирів і скасування незавантажених рейсів".
Крім того, авіакомпанія після відкриття міжнародного авіасполучення з Україною 15 червня 2020 року дотримується політики виваженого рестарту рейсів.
У червні компанія продовжить виконувати евакуаційні рейси і окремі рейси з регулярної програми. Зокрема, планує здійснити рейси за наступними напрямками:
Нагадаємо, Польща обмежила міжнародне авіасполучення, у тому числі з Україною.
Крім того, лоукостер Wizz Air скасував сім рейсів, включаючи Польщу.
Автор: РБК-Україна