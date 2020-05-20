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МАУ выполнит три эвакуационные рейсы 21 и 24 мая

Новости » Общество     20.05.2020 - 11:54
МАУ выполнит три эвакуационные рейсы 21 и 24 мая
Фото: самолет авиакомпании МАУ (flyuia.com)

Эвакуацию украинцев будут осуществлять из Бельгии, США и Польши

Авиакомпания "Международные авиакомпании Украины" (МАУ) выполнит три эвакуационные рейсы. В частности эвакуацию будут осуществлять из Бельгии, США и Польши.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании МАУ.

Как сообщается, 21 мая авиакомпания выполнит рейсы из Брюсселя и из аэропорта "Сиэтл Такома" в Киев. Также еще один рейс запланирован на 24 мая из Варшавы.

Вместе с тем, авиакомпания МАУ 21 мая выполнит рейсы до Парижа и Брюсселя.

Напомним, о планах возобновить авиасообщение с Украиной уже сообщили в четырех авиакомпаниях. В частности, даты рейсов уже назначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Wizz Air.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Такое решение приняли из-за "плачевного прогноза" развития ситуации с коронавирусом.

Вместе с тем, сообщалось, что авиакомпания Ryanair планирует уже с 1 июля восстановить 40% своих рейсов. Ожидается, что авиакомпания ежедневно будет осуществлять около 1000 полетов. При этом компания введет новые меры безопасности для противодействия распространению коронавируса.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Международные авиалинии УкраиныУкраинаэвакуация
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