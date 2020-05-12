Ryanair возобновит часть рейсов с 1 июля

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Компания ежедневно будет осуществлять около 1000 полетов

Ирландский лоукостер Ryanair планирует возобновить 40% своих рейсов с 1 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Сообщается, что компания ежедневно будет осуществлять около 1000 полетов. В компании уверяют, что это покроет 90% той маршрутной сети, которая действовала до пандемии.

Экипаж самолета и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Экипаж будет продавать предварительно упакованные закуски и напитки, за которые можно заплатить только по безналу. Также компания обещает, что будет принимать меры, чтобы не создавать очереди в туалеты.

В компании также отметили, что ежедневно будет дезинфицировать свои самолеты веществами, которые действуют 24 часа. Компания заявляет, что будет поощрять социальное дистанцирование на борту "там, где это возможно".

Ryanair будет требовать от всех пассажиров, осуществляющих рейсы в июле и августе, заполнить в аэропорту специальную форму: как долго продлится путешествие и адрес проживания в другой стране. Так, хотят помочь правительствам европейских стран контролировать самоизоляцию.

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение. При этом было отмечено, что все решения о восстановлении авиасообщения будет принимать исключительно Кабмин.

Кроме того, некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. В частности, МАУ открыли бронирование на рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa на рейсы в июне.