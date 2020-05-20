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МАУ виконає евакуаційні рейси 21 та 24 травня

Новини » Суспільство     20.05.2020 - 11:54
МАУ виконає евакуаційні рейси 21 та 24 травня
Фото: самолет авиакомпании МАУ (flyuia.com)

Евакуацію українців здійснюватимуть з Бельгії, США та Польщі

Авіакомпанія "Міжнародні авіакомпанії України" (МАУ) виконає три евакуаційні рейси. Зокрема евакуацію здійснюватимуть з Бельгії, США та Польщі.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії МАУ.

Як повідомляється, 21 травня авіакомпанія виконає рейси з Брюсселя та з аеропорту "Сіетл Такома" до Києва. Також ще один рейс запланований на 24 травня із Варшави.

Разом з тим, авіакомпанія МАУ 21 травня виконає рейси до Парижа та Брюсселя.

Нагадаємо, про плани відновити авіасполучення з Україною вже повідомили у чотирьох авіакомпаніях. Зокрема, дати рейсів вже призначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Wizz Air.

Раніше РБК-Україна писало, що Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня. Таке рішення ухвалили через "плачевний прогноз" розвитку ситуації з коронавірусом.

Разом з тим, повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair планує вже з 1 липня відновити 40% своїх рейсів. Очікується, що авіакомпанія щодня буде здійснювати близько 1000 польотів. При цьому компанія запровадить нові заходи безпеки для протидії поширенню коронавірусу.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниУкраїнаевакуація
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