Некоторые авиакомпании уже назначили даты рейсов в Украину

Фото: пассажиры в ожидании вылета в аэропорту (РБК-Украина)

Рейсы могут быть отменены в случае продления ограничений на полеты

О планах возобновить авиасообщение с Украиной уже сообщили в четырех авиакомпаниях. В частности, даты рейсов уже назначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss и Wizz Air.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Так, чешская авиакомпания Czech Airlines с 3 и 4 июня планирует рейсы из Праги в Киев и Одессу соответственно.

Также дату рейсов назначила и Lufthansa. Полеты из Франкфурта в Киев планируют возобновить с 1 июня. При этом частота рейсов будет сокращена с 20 до 3. Полеты планируют совершать по понедельникам, средам и пятницам.

С 21 июня планирует возобновить полеты авиакомпания Swiss. На данный момент рейсы по маршруту Цюрих-Киев запланированы раз в неделю - по воскресеньям.

Лоукостер Wizz Air объявил об открытие с 1 июля семи новых рейсов из Львова:

Биллунн - с 1 июля, по средам и воскресеньям;

Лиссабон - с 1 июля, по средам и воскресеньям;

Таллинн - со 2 июля, по вторникам, четвергам и субботам;

Гамбург - с 3 июля, по понедельникам и пятницам;

Щецин - с 3 июля, по понедельникам и пятницам.

Из Харькова планируются два рейса - в Таллинн (со 2 июля по вторникам, четвергам и субботам) и в Берлин (с 3 июля, по понедельникам и пятницам).

"Наличие рейса в списке не означает, что он будет выполнен. Это связано с тем, что авиакомпании декларируют свое желание летать по конкретным маршрутам, однако государства могут сохранять ограничения на полеты. Украина до сих пор не определила дату, когда разрешит выполнять регулярные международные рейсы и в какие странами", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.

Автор: Игорь Литвиненко