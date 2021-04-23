МАУ відновлює рейси між Україною та Молдовою

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відновлює авіасполучення між Україною та Молдовою. Перший рейс запланований на 29 квітня.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії .

Рейс Київ-Кишинів буде виконуватися три рази на тиждень - щопонеділка, щочетверга і щонеділі. Водночас рейс Кишинів - Київ також буде виконуватися три рази на тиждень - щопонеділка, щовівторка і щоп'ятниці.

В авіакомпанії зазначили, що такий розклад рейсів дозволить забезпечити стикування з десятком міжнародних і внутрішніх рейсів з аеропорту "Бориспіль".

Зокрема, пасажири з Кишинева зможуть зручно дістатися в Харків, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Лондон, Париж, Амстердам, Прагу, Женеву, Мілан, Мінськ, Дубаї, Ларнаку, Берлін, Мюнхен, Вільнюс, Тель-Авів, Стамбул, Тбілісі, Єреван, Баку, Каїр, Барселону і Делі.

Також пасажири з Кишинева зможуть скористатися чартерними рейсами з Києва в Туреччину, Єгипет, Чорногорію, Хорватію, Албанію, Болгарію, Туніс, Домінікани, ОАЕ і Грецію.