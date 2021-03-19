МАУ возобновляет полеты из Украины в Берлин, Вильнюс, Барселону и Стамбул

Так, компания возобновляет авиарейсы из Киева в Вильнюс, Берлин и Барселону, а также из Одессы в Стамбул.

"Начиная с 28 марта МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев - Берлин - Киев, с 29 марта по маршруту Киев - Вильнюс - Киев, Одесса - Стамбул - Одесса, и с 14 апреля 2021 по маршруту Киев - Барселона - Киев", - говорится в сообщении.

Рейсы из Киева в Берлин будут осуществляться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям, в Вильнюс - дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Из Киева в Барселону самолеты будут летать трижды в неделю, а именно по понедельникам, средам и субботам.

В то же время из Одессы в Стамбул авиаперелеты будут осуществляться трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам.