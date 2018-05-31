МАУ повысит размер сбора за распечатку посадочного талона с 15 июня

Размер сбора увеличат до 15 евро

МАУ сообщила о повышении с 15 июня размера сбора за распечатку посадочного талона в аэропорту с 10 до 15 евро. Об этом сообщает avianews.com.

В частности, сообщается, что избежать оплаты нового сбора смогут пассажиры, которые пройдут онлайн-регистрацию на рейс и распечатают посадочный талон или же сохранят его на мобильном устройстве для показа с экрана гаджета.

Также авиакомпания проинформировала о предстоящем распространении данного сбора на дальнемагистральные маршруты в рамках унификации процедуры регистрации на рейс. Произойдет это с 1 августа.

Кроме того, путешественники, прибывшие в аэропорт Борисполь заранее, могут зарегистрироваться на рейс бесплатно через киоски самостоятельной регистрации. Сделать это можно не позже чем за 2 часа до вылета. В случае, если пассажир прибыл в аэропорт, пройдя онлайн-регистрацию, в киосках он бесплатно сможет распечатать талон.

В настоящее время распечатку посадочного талона в аэропорту не оплачивают пассажиры бизнес-класса всех рейсов, путешественники, купившие билеты премиум-эконом-класса и эконом-класса на дальнемагистральные рейсы, а также пассажиры чартерных рейсов.

Напомним, как ранее сообщал РБК-Украина, Верховный Суд вынес окончательное решение в длительном судебном процессе по отмене авиационного сбора, признав, что его взыскание с авиакомпаний является незаконным.