МАУ по требованию лизингодателей отправляет самолеты в Европу

Украинская авиакомпания МАУ отправляет свои самолеты в Европу по требованию лизингодателей. В частности, пять самолетов будут направлены в Испанию и еще два - в Сербию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

При этом в авиакомпании сообщили, что получили официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.