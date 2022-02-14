МАУ по требованию лизингодателей отправляет самолеты в Европу
Украинская авиакомпания МАУ отправляет свои самолеты в Европу по требованию лизингодателей. В частности, пять самолетов будут направлены в Испанию и еще два - в Сербию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
При этом в авиакомпании сообщили, что получили официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.
"В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого 2 самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград", - говорится в сообщении.
Напомним, комитет Рады одобрил выделение средств в сумме 16,6 млрд гривен для гарантий полетов над Украиной.
Добавим, мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.
Отметим, в Министерстве инфраструктуры уже отреагировали на эту ситуацию, заверив, что Украина не будет закрывать свое воздушное пространство.