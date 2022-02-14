ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МАУ на вимогу лізингодавців відправляє літаки до Європи

Новость на русском →
Київ, Понеділок 14 лютого 2022 15:53
МАУ на вимогу лізингодавців відправляє літаки до Європи Фото: МАУ на вимогу лізингодавців відправляє літаки в Європу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Українська авіакомпанія МАУ відправляє свої літаки в Європу на вимогу лізингодавців. Зокрема, п'ять літаків будуть направлені в Іспанію і ще два - в Сербію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

При цьому в авіакомпанії повідомили, що отримали офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.

"У зв'язку з цим МАУ на вимогу лізингодавців відправляє 5 літаків Boeing 737-800 в Іспанію при збереженні інших повітряних суден у флоті компанії. Крім цього 2 літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів в Белград", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, комітет Ради схвалив виділення коштів у сумі 16,6 млрд гривень для гарантій польотів над Україною.

Додамо, світові страхові компанії попередили авіаперевізників про припинення страхування літаків у небі України з 14 лютого.

Зазначимо, у Міністерстві інфраструктури вже відреагували на цю ситуацію, запевнивши, що Україна не закриватиме свій повітряний простір.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міжнародні авіалінії України Вторгнення Росії до України
NEWS
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України