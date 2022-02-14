МАУ на вимогу лізингодавців відправляє літаки до Європи

Українська авіакомпанія МАУ відправляє свої літаки в Європу на вимогу лізингодавців. Зокрема, п'ять літаків будуть направлені в Іспанію і ще два - в Сербію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

При цьому в авіакомпанії повідомили, що отримали офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.