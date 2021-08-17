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МАУ из-за ситуации в Афганистане изменила маршрут рейсов в Индию

Автор: Дмитрий Левицкий, Валерия Полищук

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" изменила маршрут полета в аэропорт Дели (Индия). Такое решение было принято в связи с ситуацией в Афганистане.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МАУ.

"В минувшую пятницу авиакомпания МАУ осуществила оценку рисков полетов над территорией Афганистана в связи с ситуацией в стране. Согласно повышение уровня угрозы, МАУ решила осуществлять облет территории Афганистана на рейсах в Дели", - сообщили в компании.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов объявил об отправлении в Афганистан еще одного самолета для эвакуации украинцев.

Кроме того, ранее в МИД заявили, что из аэропорта Кабула не может вылететь второй украинский самолет.

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Международные авиалинии УкраиныАфганистан