МАУ из-за ситуации в Афганистане изменила маршрут рейсов в Индию

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" изменила маршрут полета в аэропорт Дели (Индия). Такое решение было принято в связи с ситуацией в Афганистане.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МАУ.
"В минувшую пятницу авиакомпания МАУ осуществила оценку рисков полетов над территорией Афганистана в связи с ситуацией в стране. Согласно повышение уровня угрозы, МАУ решила осуществлять облет территории Афганистана на рейсах в Дели", - сообщили в компании.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов объявил об отправлении в Афганистан еще одного самолета для эвакуации украинцев.
Кроме того, ранее в МИД заявили, что из аэропорта Кабула не может вылететь второй украинский самолет.