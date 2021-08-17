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МАУ через ситуацію в Афганістані змінила маршрут рейсів до Індії

Автор: Дмитро Левицький, Валерія Поліщук

Українська авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" змінила маршрут польоту в аеропорт Делі (Індія). Таке рішення було прийнято у зв'язку з ситуацією в Афганістані.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі МАУ.

"Минулої п’ятниці авіакомпанія МАУ здійснила оцінку ризиків польотів над територією Афганістану у зв’язку з ситуацією в країні. Відповідно до підвищення рівня загрози, МАУ вирішила здійснювати обліт території Афганістану на рейсах до Делі", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов оголосив про відправлення до Афганістану ще одного літака для евакуації українців.

Крім того, раніше в МЗС заявили, що з аеропорту Кабула не може вилетіти другий український літак.

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Міжнародні авіалінії УкраїниАфганистан