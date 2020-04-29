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Кабмин готов к переговорам о выезде заробитчан в страны ЕС

Новости » Политика     29.04.2020 - 18:12
Кабмин готов к переговорам о выезде заробитчан в страны ЕС
Фото: Денис Шмыгаль на встрече с послом ЕС (t.me/Denys_Smyhal)

На сегодня только Финляндия подавала официальные запросы

Кабинет министров готов к переговорам со странами Европейского союза, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль отметил, что провел встречу с послом ЕС в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - отметил премьер.

Он добавил, что на сегодня правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Напомним, сегодня стало известно, что МАУ запретили выполнить рейс в Лондон с украинскими заробитчанами. В частности, Государственная авиационная служба направила запрет за два часа до вылета самолета, пассажиры остаются в терминале аэропорта "Борисполь". Чартерный рейс был организован работодателем в Британии.

До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал нелогичной отправку украинцев на заработки за границу в связи ситуацией с коронавирусом.

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