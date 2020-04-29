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МАУ запретили выполнить рейс в Лондон с украинскими заробитчанами

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 14:05
МАУ запретили выполнить рейс в Лондон с украинскими заробитчанами
Иллюстративное фото (УНИАН)

Чартерный рейс организовал британский работодатель

Авиакомпании "Международные авиалинии Украины" запретили выполнить рейс с украинскими заробитчанами по маршруту Киев - Лондон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МАУ.

Сообщается, что из-за запрета Государственной авиационной службы Украины авиакомпания отменила сегодняшний рейс Киев - Лондон. Чартерный рейс был организован для доставки украинцев, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем. Также сообщается, что данный рейс был заранее организован работодателем.

"Рейс отменен из-за запрета авиационных властей Украины (Государственная авиационная служба Украины), который авиакомпания получила за два часа до запланированного времени вылета без указания оснований и ссылки на нормативные документы. При этом, авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пассажиры остаются в терминале Международного аэропорта "Борисполь", поскольку добирались туда из разных регионов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал нелогичным отправление украинцев на заработки за границу в нынешних реалиях карантина.

Ранее также сообщалось, что Финляндия не будет организовывать вывоз трудовых мигрантов из Украины.

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Новости Украины Международные авиалинии УкраиныЛондонзаробитчане
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