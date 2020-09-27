МАУ отменяет рейсы в Армению из-за обострения в Нагорном Карабахе

Фото: самолеты МАУ (РБК-Украина)

Решение относительно полетов в Баку авиакомпания примет позже

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Рейсы будут отменены до стабилизации ситуации в регионе.

Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в Facebook.

Решение об отмене авиарейсов приняли, в частности, из-за введения военного положения в Армении и объявления мобилизации.

"Мы оценили все возможные риски и решили - выполнение рейсов в Ереван невозможно до разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационной власти Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", - заявили в МАУ.

В то же время МАУ продолжает осуществлять рейсы в Азербайджан. Рейсы в Баку должны выполняться до 4 октября 2020 года.

"Решение по выполнению рейсов (в Баку - ред.) будет принято с учетом обновления информации", - уточнили в авиакомпании.

Напомним, сегодня утром конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился. Азербайджанские войска пошли в наступление по всей линии фронта, беря под контроль поселения.

После этого Армения объявила в стране военное положение и объявила мобилизацию.

Решение о введении военного положения приняли и в парламенте Азербайджана.