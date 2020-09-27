МАУ скасовує рейси у Вірменію через загострення в Нагірному Карабасі

Фото: літаки МАУ (РБК-Україна)

Рішення щодо польотів в Баку авіакомпанія ухвалить пізніше

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує рейси до Єревану через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Рейси будуть скасовані до стабілізації ситуації в регіоні.

Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Рішення про скасування авіарейсів ухвалили, зокрема, через введення воєнного стану у Вірменії та оголошення мобілізації.

"Ми оцінили усі можливі ризики та вирішили - виконання рейсів до Єревана є неможливим до роз’яснень щодо наших подальших дій з боку авіаційної влади України та офіційної позиції Баку та Єревана щодо забезпечення безпеки авіаційного простору у небі над Азербайджаном та Вірменією", - заявили в МАУ.

Водночас МАУ продовжує здійснювати рейси до Азербайджану. Рейси в Баку повинні виконуватися до 4 жовтня 2020 року.

"Рішення щодо виконання рейсів (в Баку - ред.) буде прийнято з урахуванням оновлення інформації", - уточнили в авіакомпанії.

Нагадаємо, сьогодні вранці конфлікт між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі загострився. Азербайджанські війська пішли у наступ по всій лінії фронту, беручи під контроль поселення.

Після цього Вірменія оголосила в країні воєнний стан та оголосила мобілізацію.

Рішення про введення воєнного стану ухвалили й у парламенті Азербайджану.