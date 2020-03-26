МАУ отменяет регулярные рейсы до 24 апреля

Авиакомпания "Международные авиакомпании Украины" отменяет регулярные пассажирские перевозки на время действия карантинных ограничений в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАУ в Facebook.

Сообщается, что такое решение компания приняла после продления карантина и введения чрезвычайного положения на всей территории Украины.

"Вчера правительство расширило политику предотвращения распространения на территории Украины вируса COVID-19 на всю страну. Как результат, авиакомпания МАУ прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов по 24 апреля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в МАУ объяснили, как украинцы могут вернуть деньги за отмененные рейсы.

25 марта Кабинет министров продлил карантин в связи с пандемией коронавируса. При этом предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

Также правительство объявило на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации. Что изменится в связи с введением ЧС по всей стране, в материале РБК-Украина.