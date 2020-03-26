МАУ скасовує регулярні рейси до 24 квітня

Авіакомпанія "Міжнародні авіакомпанії України" скасовує регулярні пасажирські перевезення на час дії карантинних обмежень в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАУ у Facebook.

Повідомляється, що таке рішення компанія ухвалила після продовження карантину та введення надзвичайного стану на всій території України.

"Вчора уряд розширив політику запобігання поширенню на території України вірусу COVID-19 на всю країну. Як результат, авіакомпанія МАУ припиняє виконання регулярних рейсів по всій мережі польотів по 24 квітня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у МАУ пояснили, як українці можуть повернути гроші за скасовані рейси.

25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. При цьому передбачено, що карантин можуть як продовжити, так і припинити раніше строку.

Також уряд оголосив на всій території країни режим надзвичайної ситуації. Що зміниться у зв'язку з введенням НС у всій країні, у матеріалі РБК-Україна.