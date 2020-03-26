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МАУ отменяет регулярные рейсы до 24 апреля

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 15:50
МАУ отменяет регулярные рейсы до 24 апреля
Иллюстративное фото (flyuia.com)

МАУ прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов по 24 апреля

Авиакомпания "Международные авиакомпании Украины" отменяет регулярные пассажирские перевозки на время действия карантинных ограничений в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАУ в Facebook.

Сообщается, что такое решение компания приняла после продления карантина и введения чрезвычайного положения на всей территории Украины.

"Вчера правительство расширило политику предотвращения распространения на территории Украины вируса COVID-19 на всю страну. Как результат, авиакомпания МАУ прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов по 24 апреля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в МАУ объяснили, как украинцы могут вернуть деньги за отмененные рейсы.

25 марта Кабинет министров продлил карантин в связи с пандемией коронавируса. При этом предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

Также правительство объявило на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации. Что изменится в связи с введением ЧС по всей стране, в материале РБК-Украина.

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