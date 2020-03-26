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МАУ скасовує регулярні рейси до 24 квітня

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 15:50
МАУ скасовує регулярні рейси до 24 квітня
Ілюстративне фото (flyuia.com)

МАУ припиняє виконання регулярних рейсів по всій мережі польотів по 24 квітня

Авіакомпанія "Міжнародні авіакомпанії України" скасовує регулярні пасажирські перевезення на час дії карантинних обмежень в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАУ у Facebook.

Повідомляється, що таке рішення компанія ухвалила після продовження карантину та введення надзвичайного стану на всій території України.

"Вчора уряд розширив політику запобігання поширенню на території України вірусу COVID-19 на всю країну. Як результат, авіакомпанія МАУ припиняє виконання регулярних рейсів по всій мережі польотів по 24 квітня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у МАУ пояснили, як українці можуть повернути гроші за скасовані рейси.

25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. При цьому передбачено, що карантин можуть як продовжити, так і припинити раніше строку.

Також уряд оголосив на всій території країни режим надзвичайної ситуації. Що зміниться у зв'язку з введенням НС у всій країні, у матеріалі РБК-Україна.

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