МАУ отменила запланированные на сегодня авиарейсы в Израиль и обратно

При этом решение об отмене перелетов было принято в соответствии с NOTAM, выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Отмечается, что были отменены рейсы PS778 / PS775 / PS776 / PS777, который должны были лететь из Киева в Тель-Авив и обратно.

Кроме того, рейс PS 778 TLV - KBP (Тель-Авив - Киев) 14 мая перенесен на 8:40 с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени при условии снятия ограничений в аэропорту.

В компании просят пассажиров внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропортов "Борисполь" и "Бен Гурион".

"В случае появления новой информации, пассажиры будут также проинформированы путем направления информации на электронную почту, которую они указали при бронировании или покупке билета", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что для билетов с фактически отмененными рейсами возможны следующие действия: