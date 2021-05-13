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МАУ отменила запланированные на сегодня авиарейсы в Израиль и обратно

Автор: РБК-Украина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила запланированные на четверг, 13 мая, авиарейсы в Тель-Авив и обратно. Такое решение было принято из-за конфликта Израиля с Палестиной.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

При этом решение об отмене перелетов было принято в соответствии с NOTAM, выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Отмечается, что были отменены рейсы PS778 / PS775 / PS776 / PS777, который должны были лететь из Киева в Тель-Авив и обратно.

Кроме того, рейс PS 778 TLV - KBP (Тель-Авив - Киев) 14 мая перенесен на 8:40 с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени при условии снятия ограничений в аэропорту.

В компании просят пассажиров внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропортов "Борисполь" и "Бен Гурион".

"В случае появления новой информации, пассажиры будут также проинформированы путем направления информации на электронную почту, которую они указали при бронировании или покупке билета", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что для билетов с фактически отмененными рейсами возможны следующие действия:

  • изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа и разницы в тарифах в оригинальном классе в течение срока действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;
  • обмен билета на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ;
  • возврат средств.

Напомним, крупнейшие европейские авиакомпании Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостанавливают полеты в Тель-Авив.

Кроме того, ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину на фоне обострения конфликта между ними.

А президент Украины Владимир Зеленский призвал стороны остановить эскалацию ради жизни людей.

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