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МАУ скасувала заплановані на сьогодні авіарейси в Ізраїль і назад

Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" скасувала заплановані на четвер, 13 травня, авіарейси в Тель-Авів і назад. Таке рішення було прийнято через конфлікту Ізраїлю з Палестиною.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

При цьому рішення про скасування перельотів було прийнято відповідно до NOTAM, виданим авіаційною владою Ізраїлю, а також з метою забезпечення безпеки пасажирів і екіпажу.

Відзначається, що були скасовані рейси PS778 / PS775 / PS776 / PS777, який повинні були летіти з Києва в Тель-Авів і назад.

Крім того, рейс PS 778 TLV - KBP (Тель-Авів - Київ) 14 травня перенесено на 8:40 з прибуттям до Києва об 11:50 за місцевим часом за умови зняття обмежень в аеропорту.

У компанії просять пасажирів уважно стежити за оновленням інформації на сайті авіакомпанії, а також на сайтах аеропортів "Бориспіль" і "Бен Гуріон".

"У разі появи нової інформації, пасажири будуть також проінформовані шляхом направлення інформації на електронну пошту, яку вони вказали при бронюванні або купівлі квитка", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що для квитків з фактично скасованими рейсами можливі наступні дії:

  • зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу та різниці в тарифах в оригінальному класі протягом терміну дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом;
  • обмін квитка на промокод з додатковим бонусом 25% на сайті МАУ;
  • повернення коштів.

Нагадаємо, Найбільші європейські авіакомпанії Austrian Airlines, Lufthansa і British Airways призупиняють польоти в Тель-Авів.

Крім того, раніше Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в Ізраїль і Палестину на тлі загострення конфлікту між ними.

А президент України Володимир Зеленський закликав сторони зупинити ескалацію заради життя людей.

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