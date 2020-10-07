ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

МАУ отменила рейсы в Ереван до конца октября

Автор: РБК-Украина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила об отмене регулярных рейсов в столицу Армении Ереван. Авиаперелеты не будут совершаться до 31 октября 2020 года.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Данное решение связано с конфликтом в Нагорном Карабахе и заботой о безопасности людей. Однако в компании отметили, что свяжутся со всеми, кто уже успел купить билет на рейсы.

"МАУ будет внимательно следить за развитием событий и примет решение по выполнению дальнейших рейсов в Ереван в конце октября. МАУ рассчитывает возобновить выполнение рейсов в Армению после стабилизации ситуации. Определяющим фактором будет подтверждение высокого уровня безопасности полетов в данном регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился с 27 сентября 2020 года. Обе стороны заявляют о значительных потерях противника.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные действия прекратятся после того, как армянские войска покинут оккупированные территории Азербайджана.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныАрмения