Алиев выдвинул требования к Армении для прекращения войны

Фото: Ильхам Алиев (news.day.az)

Армянские войска должны покинуть оккупированные территории Азербайджана

Военные действия прекратятся после того, как армянские войска покинут территории Азербайджана. Эта позиция основана на принципах международного права.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

"Мои слова, можно сказать, являются текстом резолюции Совета Безопасности ООН. Они должны покинуть наши территории и только после этого война остановится, конфликту будет положен конец", - сказал он.

При этом он допустил, что по прошествии определенного времени народы Армения и Азербайджана смогут сосуществовать в условиях мира.

"Считаю, что правительство Армении преувеличило свое "значение" на глобальной арене, международную поддержку, которая может быть им оказана, и спровоцировав нас, напав на нас, допустило большие ошибки. А сейчас они испытывают горечь серьезного поражения", - добавил он.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился с 27 сентября 2020 года. Обе стороны заявляют о достигнутых успехах и значительных потерях противника.

В Минобороны Армении заявили, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана 3 октября было остановлено.