МАУ скасувала рейси в Єреван до кінця жовтня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" повідомила про скасування регулярних рейсів до столиці Вірменії Єреван. Авіаперельоти не будуть відбуватися до 31 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Дане рішення пов'язане з конфліктом у Нагірному Карабасі і турботою про безпеку людей. Однак у компанії відзначили, що зв'яжуться з усіма, хто вже встиг купити квиток на рейси.

"МАУ буде уважно стежити за розвитком подій і прийме рішення щодо виконання подальших рейсів до Єревану в кінці жовтня. МАУ розраховує відновити виконання рейсів у Вірменії після стабілізації ситуації. Визначальним фактором буде підтвердження високого рівня безпеки польотів в даному регіоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією загострився з 27 вересня 2020 року. Обидві сторони заявляють про значні втрати противника.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що військові дії припиняться після того, як вірменські війська покинуть окуповані території Азербайджану.