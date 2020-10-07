ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МАУ скасувала рейси в Єреван до кінця жовтня

Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" повідомила про скасування регулярних рейсів до столиці Вірменії Єреван. Авіаперельоти не будуть відбуватися до 31 жовтня 2020 року.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Дане рішення пов'язане з конфліктом у Нагірному Карабасі і турботою про безпеку людей. Однак у компанії відзначили, що зв'яжуться з усіма, хто вже встиг купити квиток на рейси.

"МАУ буде уважно стежити за розвитком подій і прийме рішення щодо виконання подальших рейсів до Єревану в кінці жовтня. МАУ розраховує відновити виконання рейсів у Вірменії після стабілізації ситуації. Визначальним фактором буде підтвердження високого рівня безпеки польотів в даному регіоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією загострився з 27 вересня 2020 року. Обидві сторони заявляють про значні втрати противника.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що військові дії припиняться після того, як вірменські війська покинуть окуповані території Азербайджану.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниАрмения