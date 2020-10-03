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Азербайджан обнародовал список подбитой техники противника в Карабахе

Суббота 03 октября 2020 11:33
Азербайджан обнародовал список подбитой техники противника в Карабахе
Фото: Министерство обороны Азербайджана (mod.gov.az)
Автор: Александр Белоус

В Азербайджане заявляют, что уничтожили более 200 танков и другой бронетехники

Министерство обороны Азербайджана обнародовало собственные подсчеты подбитой техники противника в ходе боев в Нагорном Карабахе. Военные Азербайджана заявляют об уничтожении сотен единиц техники.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

"Сегодня азербайджанская армия продвинулась в определенных направлениях, очистив территорию от войск противника, освободив новые базы", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, с 27 сентября по 2 октября 20:00 общие потери противника составляют:

  • до 230 танков и другой бронетехники;
  • 250 артиллерийских орудий, реактивных гранатометов, минометов;
  • 38 средств ПВО;
  • 10 командно-диспетчерских и командно-наблюдательных пунктов;
  • 7 складов боеприпасов;
  • Более 130 автомобилей;
  • 1 зенитный ракетный комплекс С-300.

Напомним, по данным местных СМИ, бои между армянскими и азербайджанскими силами в районе Нагорного Карабаха продолжаются на направлениях Физули-Джебраил и Агдере.

Президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас, поскольку у Азербайджана нет времени, чтобы ждать мирного урегулирования ситуации еще 30 лет.

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