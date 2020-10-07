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МАУ отменила рейсы в Ереван до конца октября

Киев, Среда 07 октября 2020 14:42
МАУ отменила рейсы в Ереван до конца октября
Фото: самолеты МАУ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила об отмене регулярных рейсов в столицу Армении Ереван. Авиаперелеты не будут совершаться до 31 октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Данное решение связано с конфликтом в Нагорном Карабахе и заботой о безопасности людей. Однако в компании отметили, что свяжутся со всеми, кто уже успел купить билет на рейсы.

"МАУ будет внимательно следить за развитием событий и примет решение по выполнению дальнейших рейсов в Ереван в конце октября. МАУ рассчитывает возобновить выполнение рейсов в Армению после стабилизации ситуации. Определяющим фактором будет подтверждение высокого уровня безопасности полетов в данном регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился с 27 сентября 2020 года. Обе стороны заявляют о значительных потерях противника.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные действия прекратятся после того, как армянские войска покинут оккупированные территории Азербайджана.

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