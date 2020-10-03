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МАУ отменила рейс в Ереван с учетом безопасности полетов

Автор: Александр Белоус

Рейс в Ереван отменен из-за войны в регионе

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила четвертый регулярный рейс Киев-Ереван, запланированный на понедельник, 5 октября. Рейс отменен после анализа целесообразности полетов в зону армяно-азербайджанского конфликта.

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Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Как отметили в пресс-службе, авиакомпания приняла соответствующее решение, руководствуясь приоритетом безопасности полетов и необходимостью соблюдения международных стандартов авиабезопасности.

Кроме этого, действия МАУ по ограничению полетов в зону конфликта синхронизируются с позицией Государственной авиационной службы Украины.

В то же время в МАУ выразили надежду, что ситуация нормализуется и авиакомпания смогла вернуться к выполнению своей регулярной программы полетов, поскольку Армения - одна из наиболее посещаемых украинцами стран.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился с 27 сентября 2020 года. Обе стороны заявляют о значительных потерях противника.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные действия прекратятся после того, как армянские войска покинут оккупированные территории Азербайджана.

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