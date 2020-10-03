МАУ скасувала рейс до Єревану з огляду на безпеку польотів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала четвертий регулярний рейс Київ-Єреван, запланований на понеділок 5 жовтня. Рейс скасований після аналізу доцільності польотів у зону вірменсько-азербайджанського конфлікту.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Як зазначили в прес-службі, авіакомпанія прийняла відповідне рішення, керуючись пріоритетом безпеки польотів та необхідністю дотримання міжнародних стандартів авіабезпеки.

Окрім цього, самостійні дії МАУ щодо обмеження польотів у зону конфлікту синхронізуються із позицією Державної авіаційної служби України.

Водночас у МАУ висловили сподівання, що ситуація нормалізується і авіакомпанія змогла повернутися до виконання своєї регулярної програми польотів, адже Вірменія - одна із найбільш відвідуваних українцями країн.

Нагадаємо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією загострився з 27 вересня 2020 року. Обидві сторони заявляють про значні втрати противника.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що військові дії припиняться після того, як вірменські війська покинуть території Азербайджану.