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Матове скло й не тільки. Інсайдер розповів про дизайнерські рішення в нових iPhone

Фото: інсайдер розповів про дизайнерські рішення в нових iPhone (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Базові смартфони iPhone 15 отримають матове заднє скло, як і Pro-версії. Старша ж версія, зі свого боку, матиме нову титанову рамку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacRumors.

Як відзначив інсайдер Setsuna Digital, матове скло добре себе зарекомендувало, оскільки не збирає сліди від пальців і не дряпається навіть ключами. Водночас це допоможе зменшити кількість візуальних відмінностей між базовою версією смартфона й старшою.

Також є чутки, що iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max будуть обладнані титановою рамкою й тоншою рамкою навколо дисплея. В базовій версії залишиться алюмінієвий корпус й більш помітні рамки.

Очікується, що навіть базовий iPhone 15 отримає виріз Dynamic Island замість чубчика. Компанія намагається зробити так, аби дорожча новинка мала якісь переваги перед дешевшими версіями й спонукала до покупки.

Ймовірно Apple презентує iPhone 15 у вересні 2023 року, якщо виробництво йтиме за планом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно один з інсайдерів показав 3D-модель iPhone 15 Pro, на якій можна побачити новий дизайн кнопок регулювання гучності і вимикача звуку.

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