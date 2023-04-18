Матовое стекло и не только. Инсайдер рассказал о дизайнерских решениях в новых iPhone

Базовые смартфоны iPhone 15 получат матовое заднее стекло, как и Pro-версии. Старшая версия, со своей стороны, будет иметь новую титановую рамку.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.
Как отметил инсайдер Setsuna Digital, матовое стекло хорошо себя зарекомендовало, поскольку не собирает следы от пальцев и не царапается даже ключами. В то же время это поможет уменьшить количество визуальных отличий между базовой версией смартфона и старшей.
Также есть слухи, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут оборудованы титановой рамкой и более тонкой рамкой вокруг дисплея. В базовой версии останется алюминиевый корпус и более броские рамки.
Ожидается, что даже базовый iPhone 15 получит вырез Dynamic Island вместо челки. Компания пытается сделать так, чтобы более дорогая новинка имела какие-то преимущества перед более дешевыми версиями и побуждала к покупке.
Вероятно Apple представит iPhone 15 в сентябре 2023 года, если производство будет идти по плану.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно один из инсайдеров показал 3D-модель iPhone 15 Pro, на которой можно увидеть новый дизайн кнопок регулировки громкости и выключателя звука.
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