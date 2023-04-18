Матовое стекло и не только. Инсайдер рассказал о дизайнерских решениях в новых iPhone

Как отметил инсайдер Setsuna Digital, матовое стекло хорошо себя зарекомендовало, поскольку не собирает следы от пальцев и не царапается даже ключами. В то же время это поможет уменьшить количество визуальных отличий между базовой версией смартфона и старшей.

Также есть слухи, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут оборудованы титановой рамкой и более тонкой рамкой вокруг дисплея. В базовой версии останется алюминиевый корпус и более броские рамки.

Ожидается, что даже базовый iPhone 15 получит вырез Dynamic Island вместо челки. Компания пытается сделать так, чтобы более дорогая новинка имела какие-то преимущества перед более дешевыми версиями и побуждала к покупке.

Вероятно Apple представит iPhone 15 в сентябре 2023 года, если производство будет идти по плану.