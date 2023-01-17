Матиме масштабні наслідки: глава ЄС анонсувала 10 пакет санкцій для РФ

За словами глави ЄС, Україні необхідно передати все озброєння, котрим зможуть користуватись наші військові

"Україні потрібна «вся військова техніка», з якою «вона може впоратися, і це також включає передові системи", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також підтвердила, що в незабаром проти Російської Федерації буде прийнято 10 пакет санкцій.

"Десятий раунд буде в основному зосереджений на тому, щоб закрити ці лазівки, покінчити з цими обходами та мати масштабні наслідки для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу", - сказала вона.