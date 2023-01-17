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Матиме масштабні наслідки: глава ЄС анонсувала 10 пакет санкцій для РФ

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Західні союзники України мають збільшити рівень військової допомоги Україні. Окрім цього необхідно ввести ще один пакет санкцій проти Росіїє

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами глави ЄС, Україні необхідно передати все озброєння, котрим зможуть користуватись наші військові

"Україні потрібна «вся військова техніка», з якою «вона може впоратися, і це також включає передові системи", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також підтвердила, що в незабаром проти Російської Федерації буде прийнято 10 пакет санкцій.

"Десятий раунд буде в основному зосереджений на тому, щоб закрити ці лазівки, покінчити з цими обходами та мати масштабні наслідки для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий десятий пакет санкції проти Росії в Європейському союзі хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, який заплановано на початок лютого. До цього списку має внести і Білорусь за підтримку її режимом війни проти України.

При цьому, за даними західних журналістів, ЄС може ухвалити новий пакет санкцій уже в лютому, проте малоймовірно, що це відбудеться на саміті ЄС-Україна, як було анонсовано раніше.

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