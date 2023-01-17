Будет иметь масштабные последствия: глава ЕС анонсировала 10 пакет санкций для РФ

По словам главы ЕС, Украине необходимо передать все вооружения, которыми смогут пользоваться наши военные.

"Украине нужна вся военная техника, с которой она может справиться, и это также включает передовые системы", - сказала фон дер Ляен.

Она также подтвердила, что в скором времени против Российской Федерации будет принят 10 пакет санкций.

"Десятый раунд будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть эти лазейки, покончить с этими обходами и иметь масштабные последствия для тех, кто обходит санкции Европейского Союза", - сказала она.