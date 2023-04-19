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Уже не мати міст руських? У РФ із підручників прибрали згадку Києва в параграфах про Русь

Ілюстративне фото: У РФ із підручників прибрали згадку Києва у параграфах про Русь (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії з нових підручників з історії, призначених для учнів четвертого класу, прибрали згадку Києва в параграфах, присвячених Київській Русі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазона".

Зокрема, йдеться про нові підручники російського видавництва "Просвещение".

"Якщо в старому виданні йшлося про те, що літопис "Повесть временных лет" написав монах Києво-Печерського монастиря Нестор, то в новій версії Нестор - просто монах, без уточнення монастиря", - повідомляє видання.

При цьому в старій версії підручника йшлося про те, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, у новій - "у столиці".

"Ще одне. Було: "Після смерті Олега в Києві став правити князь Ігор", - а стало: "Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор", - пише "Медіазона".

Видання зазначає, що автори нового підручника з історії РФ для шостого класу поміняли дату, яку називають заснуванням Русі, - з 882-го на 862 рік.

"Як вважає співрозмовник "Медиазоны" у видавництві "Просвещение", ці матеріали надійдуть до шкіл до кінця весни і будуть використовуватися в наступному навчальному році", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, СБУ викрила доцента окупаційного Кримського Федерального університету ім. В.І. Вернадського, який вів пропагандистську кампанію проти України.

Крім того, у Харківській області також виявили трьох колаборантів серед освітян.

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