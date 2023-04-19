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Уже не мать городов русских? В РФ из учебников убрали упоминание Киева в параграфах о Руси

Иллюстративное фото: В РФ из учебников убрали упоминание Киева в параграфах о Руси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В России из новых учебников по истории, предназначенных для учеников четвертого класса, убрали упоминание Киева как столицы в параграфах, посвященных Киевской Руси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазона".

В частности, речь идет о новых учебниках российского издательства "Просвещение".

"Если в старом издании говорилось, что летопись "Повесть временных лет" написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор, то в новой версии Нестор - просто монах, без уточнения монастыря", - сообщает издание.

При этом в старой версии учебника говорилось, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, в новой - "в столице".

"Еще одно. Было: "После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь", - а стало: "После смерти Олега Русью стал править князь Игорь", - пишет "Медиазона".

Издание отмечет, что авторы нового учебника по истории РФ для шестого класса поменяли дату, которую называют основанием Руси, – с 882-го на 862 год.

"Как полагает собеседник "Медиазоны" в издательстве "Просвещение", эти материалы поступят в школы к концу весны и будут использоваться в следующем учебном году", - говорится в материале.

Напомним, СБУ разоблачила доцента оккупационного Крымского Федерального университета им. В.И. Вернадского, который вел пропагандистскую кампанию против Украины.

Кроме того, в Харьковской области также обнаружили трех коллаборантов среди педагогов.

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