Матерів видають за терористок. Україна засудила жіночу справу "Хізб-ут-Тахрір" у Криму

Міністерство закордонних справ України засудило затримання кримськотатарських жінок у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

Деталі справи

У підконтрольному Росії Київському районному суді окупованого Сімферополя відбулися засідання з обрання запобіжного заходу чотирьом кримським татаркам, затриманим під час обшуків у Бахчисарайському та Севастопольському районах.

Затриманими є Есма Німетулаєва, Насіба Саїдова, Ельвіза Алієва та Февзіє Османова.

Серед затриманих:

Есма Німетулаєва - мати п'яти дітей, дружина політв'язня Ремзі Німетулаєва, він один із фігурантів п'ятої Бахчисарайської групи у справі Хізб ут-Тахрір.

Насіба Саідова - донька відомого в Криму імама, дівчина навчається у педагогічному коледжі, працює у дитячому садку

Февзіє Османова - працівниця магазину, її будинок розташований у селі Орлівка Бахчисарайського району.

Ельвіза Алієва працювала касиркою в пекарні у Сімферополі, навчається на четвертому курсі Кримського федерального університету за спеціальністю "Менеджмент".

Затримання жінок

Усіх затриманих жінок доставили до будівлі управління ФСБ у Сімферополі, де їм висунули підозри за статтею про участь у забороненій у Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Російське агентство РИА "Новости" з посиланням на окупаційне ФСБ повідомило, що затримані нібито "поширювали серед кримських мусульман ідеологію створення всесвітнього халіфату".

16 жовтня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя обрав усім затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Як уточнив адвокат Еміль Курбедінов, усіх чотирьох жінок утримуватимуть у СІЗО-1 в окупованому Сімферополі.

Що інкримінують жінкам

За його словами, Есмі Німетулаєвій інкримінують ч.1 ст.205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації), а іншим затриманим - ч.2 цієї ж статті (участь у терористичній організації).

Ці переслідування грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Четвертої Женевської конвенції, та основоположні права людини.

Усі чотири засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманим жінкам відбулися у закритому режимі.

За інформацією правозахисників, це перша справа в окупованому Криму, пов’язана з нібито причетністю до організації "Хізб ут-Тахрір", порушена проти жінок.

"Хізб ут-Тахрір"

"Хізб ут-Тахрір" - ісламська політична партія, яку у 2003 році в Росії визнали терористичною організацією. Після цього російська влада почала переслідувати осіб, яких вважає причетними до її діяльності.

Учасників організації звинувачують у "антиконституційній діяльності" та спробах створити так званий "всесвітній халіфат".

Після окупації Криму у 2014 році Росія поширила дію свого законодавства на територію півострова. Відтоді у "причетності до Хізб ут-Тахрір" окупаційні структури почали звинувачувати місцевих мусульман, зокрема кримських татар, що розглядається як один із інструментів тиску на спільноту за її незгоду з окупацією.

Системний наступ на кримських татар

Міністерство закордонних справ України називає ці дії частиною цілеспрямованої політики Москви зі знищення кримськотатарської ідентичності, духовних цінностей і права народу на власну землю.

Відомство наголосило, що такі переслідування порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Четвертої Женевської конвенції, та закликало міжнародну спільноту вимагати негайного звільнення Німетулаєвої, Саїдової, Алієвої та Османової, а також усіх незаконно утримуваних Росією українців.